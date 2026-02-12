Jueves, 12 de Febrero 2026
La reforma laboral de Bullrich genera expectativas en el mercado laboral de La Rioja
Política

La reforma laboral de Bullrich genera expectativas en el mercado laboral de La Rioja

La reforma laboral aprobada en el Senado recibió 42 votos a favor y promete crear el Fondo de Asistencia Laboral, brindando financiamiento a empresas para cubrir pasivos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La senadora Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, defendió la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, argumentando que no destruye empleos ni empresas. Afirmó que esta legislación es esencial para lograr un equilibrio entre las empresas y los trabajadores, algo que hasta ahora no se había conseguido.

Bullrich resaltó que, a pesar de las modificaciones aceptadas por el oficialismo, “el corazón de la ley está intacto”. Destacó que se lograron 42 votos a favor en prácticamente todos los artículos, superando el umbral necesario para su sanción. La senadora indicó que la norma brinda previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas, y establece nuevas instituciones como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Además, mencionó la creación de nuevos institutos, como el Banco de Horas, y la incorporación del salario dinámico. Bullrich subrayó la importancia de modernizar y adaptar las normas laborales para facilitar la contratación de trabajadores, enfatizando que la ley tiene como objetivo aliviar la carga que representa para los empleadores la contratación de personal.

Etiquetas: argentina reforma laboral senado política patricia bullrich gobierno nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1633 articles →

Artículos relacionados

Reforma laboral aprobada: Milei destaca el apoyo mayoritario en el Senado

Norte Grande debate nuevo federalismo: Sanagasta será sede de la reunión clave

Más de 700.000 estudiantes argentinos enfrentarán un año lectivo reducido en 2026
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar