La reforma laboral de Bullrich genera expectativas en el mercado laboral de La Rioja

La senadora Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, defendió la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, argumentando que no destruye empleos ni empresas. Afirmó que esta legislación es esencial para lograr un equilibrio entre las empresas y los trabajadores, algo que hasta ahora no se había conseguido.

Bullrich resaltó que, a pesar de las modificaciones aceptadas por el oficialismo, “el corazón de la ley está intacto”. Destacó que se lograron 42 votos a favor en prácticamente todos los artículos, superando el umbral necesario para su sanción. La senadora indicó que la norma brinda previsibilidad tanto a trabajadores como a empresas, y establece nuevas instituciones como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Además, mencionó la creación de nuevos institutos, como el Banco de Horas, y la incorporación del salario dinámico. Bullrich subrayó la importancia de modernizar y adaptar las normas laborales para facilitar la contratación de trabajadores, enfatizando que la ley tiene como objetivo aliviar la carga que representa para los empleadores la contratación de personal.