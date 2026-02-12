Norte Grande debate nuevo federalismo: Sanagasta será sede de la reunión clave

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El próximo sábado 14 de febrero, Sanagasta será el escenario de un encuentro denominado “Nuevo Federalismo”, donde dirigentes políticos y referentes sociales de las provincias del Norte Grande Argentino se reunirán para debatir sobre la importancia de una agenda federal. Este evento, presentado por la secretaria Legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación, Teresita Luna, busca fortalecer la participación de las regiones en la construcción de un proyecto nacional.

La convocatoria incluye a representantes del NOA y el NEA, y tiene como objetivo generar un espacio de reflexión que aborde las asimetrías históricas y promueva políticas públicas para un desarrollo equilibrado y sostenible. Con una población de más de 10 millones de habitantes, la región busca tener un papel activo en la discusión sobre el futuro del país.

Este encuentro también marcará el inicio de un proceso de construcción política, económica y social, donde se priorizará el debate de ideas necesarias para edificar un modelo argentino acorde a los desafíos actuales. Luna ha destacado la urgencia de impulsar esta conversación en su cuenta oficial en X.