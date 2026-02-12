Reforma laboral aprobada: Milei destaca el apoyo mayoritario en el Senado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El presidente Javier Milei celebró la reciente aprobación del proyecto de reforma laboral en el Senado, calificándola como un hecho “histórico”. La media sanción se logró con 42 votos a favor y 30 en contra, lo que Milei consideró un avance decisivo en su agenda de reformas.

La iniciativa ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados para completar su trámite legislativo. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, esta reforma busca eliminar un esquema asociado a la “industria del juicio” y a regulaciones obsoletas, aportando mayor previsibilidad y dinamismo al mercado laboral.

Milei expresó su agradecimiento a los senadores que apoyaron la medida, subrayando la importancia de modernizar las leyes laborales para generar empleo genuino y mejorar la libertad económica en el país. La Jefatura de Gabinete también destacó la media sanción como un avance significativo, señalando que representa la mayor reforma en el régimen de trabajo en los últimos 50 años.

El Gobierno busca posicionar este cambio como un hito de transformación profunda, en contraposición a la normativa vigente desde 1974.