Más de 700.000 estudiantes argentinos enfrentarán un año lectivo reducido en 2026
Más de 700.000 estudiantes argentinos enfrentarán un año lectivo reducido en 2026

Más del 87% de los alumnos en La Rioja no alcanzará las 760 horas de clase requeridas en 2026, según un informe que revela preocupantes deficiencias educativas.

Un informe de Argentinos por la Educación revela que más de 700.000 alumnos en Argentina no cumplirán con el mínimo de horas de clase requerido para 2026. En total, 718.712 estudiantes se verán afectados, especialmente en siete provincias que no garantizan las 760 horas necesarias en la educación primaria. Entre estas provincias se encuentra La Rioja, donde el 87% de los alumnos estará por debajo de la meta establecida.

El documento, titulado “Calendarios escolares 2026: horas de clases y planificación provincial del año escolar”, elaborado por Gustavo Zorzoli y su equipo, menciona que solo tres jurisdicciones, Santiago del Estero, San Luis y Mendoza, han planificado un calendario que cumple con los 190 días de clase. Mientras tanto, 17 jurisdicciones alcanzarán el mínimo de horas, pero las siete mencionadas anteriormente no cumplirán con las 760 horas requeridas por el Consejo Federal de Educación (CFE).

Además, el informe aclara que los datos sobre días y horas de clases programados no garantizan su cumplimiento efectivo, ya que pueden verse afectados por paros, problemas de infraestructura y otros factores. La normativa del CFE establece que un día de clase debe tener al menos 4 horas de actividad pedagógica, lo que complica aún más la situación educativa en el país.

