Sanagasta se convierte en el epicentro de un debate federal sobre el norte argentino
Sanagasta albergó un importante encuentro político que reunió a líderes de diez provincias del NOA y NEA, discutiendo un modelo económico federal para el país. El gobernador Ricardo Quintela participó activamente, abordando los desafíos del ajuste nacional y la necesidad de un desarrollo equilibrado que priorice el Norte argentino.

Sanagasta fue sede de un importante encuentro político que reunió a dirigentes de provincias del NOA y NEA, así como representantes de Buenos Aires y Córdoba, bajo el lema del Movimiento Norte Grande. Este evento buscó fomentar el debate federal y generar propuestas alternativas para el país.

El profesor Carlos Abraham Luna, secretario del Consejo Económico y Social de la provincia, introdujo los objetivos de la jornada, subrayando la necesidad de impulsar el crecimiento del Norte Grande. La vicegobernadora Teresita Madera y otros legisladores provinciales acompañaron la apertura del evento.

Durante la jornada, se discutió el modelo económico y social que el peronismo debe presentar, enfatizando la importancia de construir una agenda que refleje las necesidades de las provincias del interior. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, participó activamente en el debate, abordando el federalismo y las medidas del gobierno de Javier Milei.

El encuentro también contó con la participación de la senadora Florencia López y un mensaje del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien destacó la relevancia de fortalecer los espacios de discusión regional. Las conclusiones resaltaron la creación de un nuevo modelo que contemple estratégicamente al Norte argentino y promueva la integración económica.

