Reunión clave del Gobierno provincial para definir aumento salarial en fuerzas de seguridad

Durante una reunión en Casa de Gobierno, el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, dialogaron con asociaciones de retirados y activos de la fuerza de seguridad sobre sus necesidades y expectativas. El encuentro puso de manifiesto el compromiso del mandatario provincial de resolver inquietudes y considerar un posible aumento salarial en medio de un contexto financiero complicado.

El ministro Zárate comentó que se discutieron diversos temas de interés para ambos grupos, resaltando la buena voluntad del gobernador para atender sus demandas. Explicó que el equipo de trabajo del gobernador está dedicado a analizar la situación financiera para poder ofrecer un incremento salarial que se ajuste a las expectativas de los efectivos en actividad y del personal retirado.

Además, Zárate subrayó la importancia de estos espacios de diálogo, destacando que tanto los retirados como los activos valoran la apertura y la disposición del gobierno para escuchar sus preocupaciones. Afirmó que, a pesar de la difícil situación financiera que atraviesan todos los trabajadores del país, existe un compromiso firme de la gestión para atender las problemáticas de los ciudadanos.