Villarruel responde a críticas y reafirma su compromiso con La Rioja
Villarruel responde a críticas y reafirma su compromiso con La Rioja

Victoria Villarruel visitó La Rioja, destacando su compromiso con el desarrollo local y emprendimientos, en medio de críticas por su imagen con el gobernador Quintela. ¿Cómo afectará su visita a la política regional?

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió críticas por su visita a la Fiesta de la Chaya en La Rioja, donde se fotografió con el gobernador Ricardo Quintela. En respuesta a estas críticas, que incluso provienen de su propio partido, La Libertad Avanza, Villarruel defendió su presencia en la provincia, destacando su intención de mostrar a los argentinos la “cultura del esfuerzo colectivo” de los emprendedores locales.

Durante su recorrido, que incluyó visitas a un parque eólico y una bodega, la vicepresidenta subrayó la importancia de los esfuerzos productivos en la región. “Siempre me siento muy feliz al recorrer las distintas provincias, porque acá está la verdadera argentinidad”, afirmó. Su visita se da en un contexto político complicado, y la edil Luciana de León criticó su foto con Quintela, calificándola de vergonzosa debido a la situación en la provincia.

Villarruel insistió en que su compromiso es con el desarrollo regional y el bienestar de las familias en Argentina, expresando que cada emprendimiento cuenta. A pesar de la controversia, su presencia busca resaltar la relevancia de los esfuerzos locales en el contexto nacional.

