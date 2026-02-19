Docentes exigen aumento salarial para iniciar las clases en La Rioja: 740 mil pesos en juego.

Jueves, 19 de Febrero 2026
El Sindicato de Educadores de La Rioja propone un incremento salarial de 740 mil pesos para el piso salarial, buscando garantizar el inicio del ciclo lectivo la próxima semana.

El Sindicato de Educadores de La Rioja (SELaR) ha presentado un esquema de incremento salarial en tres ejes clave, en preparación para la negociación paritaria que se llevará a cabo la próxima semana. Ignacio Colina, secretario general del sindicato, expresó su optimismo, aunque advirtió que la normalidad del ciclo lectivo dependerá del resultado de estas paritarias.

El gremio busca una recomposición que impacte directamente en los salarios de los trabajadores, centrando su propuesta en el básico docente, la cifra de bolsillo y el incremento del piso salarial. Colina detalló que proponen aumentar el piso salarial por cargo de 4 horas de 640 mil pesos a 740 mil pesos, además de solicitar un aumento del 10% al 15% al básico. Se aclaró que no se pedirán sumas al ítem IPE, priorizando el blanqueo y la calidad del salario.

El secretario general enfatizó la disposición al diálogo y las señales positivas del Gobierno provincial. Sin embargo, recordó que la decisión final se tomará en la mesa de negociación. Colina afirmó que, si se logra un acuerdo la próxima semana, se garantizará el inicio del ciclo lectivo, subrayando la importancia de un acuerdo salarial para la estabilidad educativa en La Rioja.

Etiquetas: la rioja sindicato de educadores paritarias incremento salarial educación gobierno provincial
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1741 articles →

