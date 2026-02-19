El SELaR reclama aumento salarial para garantizar el inicio de clases en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Sindicato de Educadores de La Rioja (SELaR) ha planteado sus demandas salariales previo a la negociación paritaria programada para la próxima semana. Ignacio Colina, líder del gremio, detalló que buscan una recomposición que impacte en el salario básico y en el inicial de los docentes.

Entre las principales solicitudes se encuentra el aumento del piso salarial, actualmente establecido en 640 mil pesos por un cargo de 4 horas, proponiendo que se eleve a 740 mil pesos. Además, se estima un incremento entre el 10% y el 15% del salario básico. Colina destacó que no se incluirán sumas del ítem IPE, enfocándose en el blanqueo y la calidad del salario.

El gremio ha expresado su voluntad de diálogo y ha recibido señales positivas del Gobierno provincial. Colina afirmó que un acuerdo en la próxima negociación garantizaría el inicio del ciclo lectivo. En este contexto, se espera una respuesta oficial que asegure el regreso a las aulas sin contratiempos.