Vecinos de La Rioja se organizan contra la reforma laboral propuesta por el gobernador Quintela

El gobernador Ricardo Quintela expresó su rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado en defensa del empleo y las economías regionales. Esta postura fue formalizada tras una reunión con autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Quintela criticó la reforma laboral promovida desde la Casa Rosada, argumentando que no moderniza las normativas laborales, sino que representa un retroceso para el sector obrero. Según el mandatario, estas políticas afectan la estructura productiva de las provincias y debilitan derechos adquiridos, aumentando la desigualdad en el país.

El gobernador destacó que no apoya un modelo que fomente despidos y salarios más bajos, lo que perjudica gravemente a las economías regionales. Reiteró su compromiso de defender un modelo de país centrado en la producción y el desarrollo federal, enfatizando la importancia de condiciones laborales justas.

Quintela anunció su apoyo a las movilizaciones gremiales y llamó a la unidad de los trabajadores para resistir las políticas fiscales actuales. Confirmó que el plan de lucha se intensificará progresivamente, dejando abierta la posibilidad de una medida de fuerza indefinida junto a la central obrera.