Docentes exigen soluciones inmediatas por emergencia salarial en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El martes 10 de febrero, a partir de las 9.30, se llevará a cabo una movilización en la Plaza 25 de Mayo de la capital y en las principales plazas del interior de La Rioja. Docentes de la provincia, organizados por Docentes Unidos y Autoconvocados, protestan por la crítica situación económica que viven, que los sitúa en condiciones de indigencia.

El principal reclamo de los educadores es un aumento salarial que les permita alcanzar un salario básico de $1.308.000, cifra que corresponde a la canasta básica publicada por el INDEC. Los representantes de la protesta enfatizan que muchos docentes se ven obligados a recurrir a préstamos para cubrir gastos esenciales, como alimentación y tratamientos médicos.

La convocatoria también busca la unión de los sindicatos docentes para presentar un frente común ante esta crisis. Los manifestantes exigen respeto por sus derechos laborales y una mejora en sus condiciones de vida, reafirmando su papel fundamental en el sistema educativo de La Rioja.