Martes, 10 de Febrero 2026
Docentes exigen soluciones inmediatas por emergencia salarial en La Rioja
Política

Docentes de La Rioja protestan hoy en la Plaza 25 de Mayo por un sueldo básico de $1.308.000, ante la crítica situación de indigencia que enfrentan. La movilización busca unir fuerzas contra el endeudamiento y la vulneración de derechos laborales.

Hace 2 h 1 min de lectura
El martes 10 de febrero, a partir de las 9.30, se llevará a cabo una movilización en la Plaza 25 de Mayo de la capital y en las principales plazas del interior de La Rioja. Docentes de la provincia, organizados por Docentes Unidos y Autoconvocados, protestan por la crítica situación económica que viven, que los sitúa en condiciones de indigencia.

El principal reclamo de los educadores es un aumento salarial que les permita alcanzar un salario básico de $1.308.000, cifra que corresponde a la canasta básica publicada por el INDEC. Los representantes de la protesta enfatizan que muchos docentes se ven obligados a recurrir a préstamos para cubrir gastos esenciales, como alimentación y tratamientos médicos.

La convocatoria también busca la unión de los sindicatos docentes para presentar un frente común ante esta crisis. Los manifestantes exigen respeto por sus derechos laborales y una mejora en sus condiciones de vida, reafirmando su papel fundamental en el sistema educativo de La Rioja.

Etiquetas: la rioja protesta docente emergencia salarial educación canasta básica derechos laborales
TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1590 articles →

