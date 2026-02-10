Incendio en el Senado: tres personas intoxicadas durante la sesión legislativa

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Esta mañana, un incendio consumió completamente una oficina del Senado en el cruce de Hipólito Yrigoyen 1849, entre la avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos. Como resultado del siniestro, tres personas, incluyendo dos mujeres de 44 años y un joven de 19, fueron intoxicadas por monóxido de carbono.

El accidente, que ocurrió en la oficina 614 del cuarto piso, fue reportado por la agente Miriam Da Silva, del Departamento Seguridad del Senado. Aunque la oficina quedó completamente quemada, no hubo fuego visible. Los bomberos de la Policía Federal controlaron rápidamente la situación, rompiendo la puerta de acceso debido a la falta de llave.

El incidente se originó por una pava eléctrica y tuvo lugar en plena jornada laboral el 10 de febrero, a pocas horas de una sesión del Senado donde se debatirá el proyecto de Reforma Laboral propuesto por el Ejecutivo. A pesar de lo ocurrido, la actividad legislativa no se vio afectada, y la reunión de labor parlamentaria programada para esta tarde se llevará a cabo como estaba previsto.

Las personas afectadas por el humo estaban recibiendo atención y oxígeno en la calle, fuera del edificio del Senado.