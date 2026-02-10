Martes, 10 de Febrero 2026
Incendio en el Senado: tres personas intoxicadas durante la sesión legislativa
Política

Incendio en el Senado: tres personas intoxicadas durante la sesión legislativa

Un incendio en una oficina del Senado dejó tres personas intoxicadas por monóxido de carbono. El siniestro fue causado por una pava eléctrica y no alterará la actividad legislativa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 29 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Esta mañana, un incendio consumió completamente una oficina del Senado en el cruce de Hipólito Yrigoyen 1849, entre la avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos. Como resultado del siniestro, tres personas, incluyendo dos mujeres de 44 años y un joven de 19, fueron intoxicadas por monóxido de carbono.

El accidente, que ocurrió en la oficina 614 del cuarto piso, fue reportado por la agente Miriam Da Silva, del Departamento Seguridad del Senado. Aunque la oficina quedó completamente quemada, no hubo fuego visible. Los bomberos de la Policía Federal controlaron rápidamente la situación, rompiendo la puerta de acceso debido a la falta de llave.

El incidente se originó por una pava eléctrica y tuvo lugar en plena jornada laboral el 10 de febrero, a pocas horas de una sesión del Senado donde se debatirá el proyecto de Reforma Laboral propuesto por el Ejecutivo. A pesar de lo ocurrido, la actividad legislativa no se vio afectada, y la reunión de labor parlamentaria programada para esta tarde se llevará a cabo como estaba previsto.

Las personas afectadas por el humo estaban recibiendo atención y oxígeno en la calle, fuera del edificio del Senado.

Etiquetas: argentina incendio senado accidentes seguridad política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1590 articles →

Artículos relacionados

Docentes exigen soluciones inmediatas por emergencia salarial en La Rioja

Pablo Martínez cesanteado por el Municipio de Capital antes de su arresto por estafas

Florencia López defiende derechos laborales y critica la reforma del Gobierno en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar