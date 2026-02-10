Pedrali defiende la imputabilidad: propone un debate profundo en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La diputada nacional Cecilia Pedrali se opone a la propuesta de reducir la edad de imputabilidad a los 14 años, destacando la importancia de un debate plural y responsable que incluya a las provincias y organismos competentes. Durante su intervención, cuestionó el enfoque punitivista de la medida y criticó el uso político que el Gobierno nacional está haciendo de esta problemática.

Puntualizó que los delitos que involucran a menores representan solo el 3 % a nivel nacional y menos del 1 % en La Rioja, mayormente relacionados con delitos contra la propiedad. Pedrali afirmó que no se opone a una actualización del régimen penal juvenil, pero aboga por un enfoque que respete los derechos humanos y distinga claramente entre los menores y los adultos en conflicto con la ley.

En paralelo, mantuvo una reunión con profesionales del área de Niñez y Adolescencia para profundizar el análisis desde la realidad provincial. Participaron en el encuentro Lucía Díaz Chiavassa, secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, junto a otros expertos, quienes agradecieron la convocatoria y enfatizaron la necesidad de una perspectiva local en el debate.