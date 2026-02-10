La CGT La Rioja se moviliza contra la reforma laboral: ¿qué esperan los trabajadores?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los gremios de La Rioja están organizando una movilización en la capital provincial para el martes, en respuesta a la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. La marcha se desarrollará por la mañana, buscando atraer a un mayor número de trabajadores, según lo indicó Fernanda Huser, secretaria general de SADOP y referente de la CGT.

Huser expresó la gravedad de la situación política actual y sugirió que un paro general sería adecuado, aunque reconoció las dificultades para movilizar a la sociedad en apoyo a estas acciones. La dirigente sindical destacó la necesidad de que los trabajadores comprendan la importancia de defender sus derechos frente a las reformas laborales.

La convocatoria tiene como objetivo visibilizar el descontento de diversos sectores ante las políticas nacionales. La comunidad espera que esta movilización logre atraer la atención necesaria sobre las preocupaciones de los trabajadores en un ambiente de incertidumbre económica y social.