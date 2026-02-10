Martes, 10 de Febrero 2026
Florencia López defiende derechos laborales y critica la reforma del Gobierno en La Rioja
Florencia López defiende derechos laborales y critica la reforma del Gobierno en La Rioja

La senadora Florencia López se opone firmemente a la Reforma Laboral impulsada por Javier Milei, argumentando que precariza el trabajo y atenta contra los derechos de los trabajadores. La defensa de la dignidad laboral será clave en la próxima sesión del Senado.

Redacción Equipo Editorial
La senadora nacional Florencia López, representante de La Rioja, criticó enérgicamente la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, justo antes de la sesión del Senado programada para el 11 de febrero. En una conferencia de prensa, expresó que “ningún proyecto de ajuste puede pasar por encima de los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras argentinas”.

López argumentó que la propuesta gubernamental no busca modernizar el trabajo, sino que lo precariza, debilitando la estabilidad laboral. Afirmó que esta iniciativa favorece a los grandes grupos económicos y pone en riesgo el empleo formal, además de profundizar la desigualdad social y afectar el desarrollo productivo del país.

La senadora reafirmó su compromiso con la defensa del trabajo digno y la justicia social, recordando los principios del peronismo. “Un peronista nunca puede votar en contra de los trabajadores. Los derechos laborales no se negocian”, subrayó. Además, destacó la importancia de la unidad entre diferentes sectores para oponerse a una reforma que, según ella, representa un ajuste brutal y deshumanizado.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1574 articles →

