Florencia López defiende derechos laborales y critica la reforma del Gobierno en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La senadora nacional Florencia López, representante de La Rioja, criticó enérgicamente la Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, justo antes de la sesión del Senado programada para el 11 de febrero. En una conferencia de prensa, expresó que “ningún proyecto de ajuste puede pasar por encima de los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras argentinas”.

López argumentó que la propuesta gubernamental no busca modernizar el trabajo, sino que lo precariza, debilitando la estabilidad laboral. Afirmó que esta iniciativa favorece a los grandes grupos económicos y pone en riesgo el empleo formal, además de profundizar la desigualdad social y afectar el desarrollo productivo del país.

La senadora reafirmó su compromiso con la defensa del trabajo digno y la justicia social, recordando los principios del peronismo. “Un peronista nunca puede votar en contra de los trabajadores. Los derechos laborales no se negocian”, subrayó. Además, destacó la importancia de la unidad entre diferentes sectores para oponerse a una reforma que, según ella, representa un ajuste brutal y deshumanizado.