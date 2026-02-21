El juez riojano denuncia la reforma laboral como una amenaza a los derechos fundamentales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El juez de la Cámara Laboral de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Eduardo Leguizamón León, expresó un fuerte rechazo a la reciente media sanción de la reforma laboral, calificando el proceso legislativo de "farsa". Con 37 años de trayectoria, el magistrado describió el tratamiento como una "pantomima" y criticó a los legisladores que, a pesar de votar en contra, otorgaron quórum.

Leguizamón León advirtió que los cambios propuestos afectan el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional y considera que representan un retroceso legal. "Son normas regresivas y lo que es regresivo, es inconstitucional", afirmó, sugiriendo que la validez de esta ley debería ser revisada en tribunales si avanza en el Senado.

Asimismo, criticó la influencia de ciertos medios de comunicación en la opinión pública, asegurando que generan confusión y favorecen la gestión del presidente Milei. También desestimó el argumento de que la reforma busca reducir litigios, afirmando que la "industria del juicio" es un mito y que solo el 2% de los trabajadores que podrían reclamar llegan a instancias judiciales.