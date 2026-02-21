Sábado, 21 de Febrero 2026
Empleados públicos de La Rioja esperan definiciones salariales tras diálogo con el gobierno
Empleados públicos de La Rioja esperan definiciones salariales tras diálogo con el gobierno

El Gobierno provincial de La Rioja avanza en negociaciones para un posible aumento salarial para empleados públicos, en medio de creciente presión inflacionaria y demandas de los sindicatos. Se espera que las reuniones continúen en busca de soluciones concretas.

El Gobierno provincial de La Rioja está en conversaciones con los gremios para discutir un posible aumento salarial para los empleados públicos. En un reciente encuentro liderado por el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, se abordó la situación económica de la provincia y se exploraron opciones para incrementos salariales.

Durante la reunión, Herrera enfatizó la importancia de iniciar un diálogo sobre las demandas salariales, destacando la disposición del Gobierno para hacer un esfuerzo y otorgar un aumento a los trabajadores estatales. Este enfoque refleja el interés del Ejecutivo en responder a las necesidades del sindicato más representativo del sector, la ATP.

Asimismo, el funcionario subrayó la relevancia de mantener el intercambio con las organizaciones gremiales para abordar las preocupaciones de los empleados en un contexto económico complicado, marcado por la inflación y el aumento de los costos de vida. Los próximos encuentros se llevarán a cabo en los días venideros, y se espera que se brinden respuestas concretas a las solicitudes de los trabajadores.

