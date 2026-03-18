El nuevo paquete de leyes del Gobierno genera expectativas en el Congreso nacional

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Un nuevo paquete de leyes será enviado al Congreso, según lo anunciado en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este encuentro, que tuvo lugar en Casa Rosada, reunió a varios ministros y legisladores destacados para definir las prioridades de la agenda legislativa para el año 2026.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la modificación del Código Penal, que busca un endurecimiento de las penas, y diversas leyes sobre propiedad privada, incluyendo la ley de expropiaciones y la ley de tierras. También se acordó avanzar con la ley de Glaciares y la modificación de la ley de Discapacidad.

La reunión, que duró dos horas, contó con la presencia de figuras clave como el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Este paquete legislativo es significativo, ya que busca fortalecer la defensa de la propiedad privada y ajustar el sistema penal en un contexto donde la seguridad es un tema de constante debate en la sociedad argentina.