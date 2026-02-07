Sábado, 7 de Febrero 2026
El sable corvo de San Martín llega al Regimiento de Granaderos en una ceremonia histórica
El sable corvo de San Martín llega al Regimiento de Granaderos en una ceremonia histórica

El sable corvo de San Martín se traslada al Regimiento de Granaderos a Caballo, con un acto encabezado por el presidente en San Lorenzo, reafirmando la memoria histórica y la identidad nacional.

El traslado del sable corvo del general José de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo ha comenzado, marcando un momento histórico para Argentina. Este sable, símbolo de la lucha por la independencia, será presentado en una ceremonia que se llevará a cabo a las 19 en San Lorenzo, Santa Fe, con la presencia del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

La llegada del sable a su nuevo destino no solo representa un acto protocolar, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la herencia cultural y la identidad nacional. La participación de la comunidad local es esperada, resaltando la importancia de la memoria histórica en la formación de la identidad argentina.

Se han planificado diversas actividades para conmemorar este legado, buscando involucrar a la población en la celebración. Este acto reafirma el compromiso de las autoridades con la memoria de quienes lucharon por la libertad, subrayando la relevancia que el Estado otorga a su historia y a sus protagonistas.

Etiquetas: argentina sable corvo san lorenzo homenaje independencia cultura
