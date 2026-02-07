Quintela une fuerzas con senadores contra la reforma laboral en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Los gobernadores de varias provincias, incluido Ricardo Quintela de La Rioja, se unieron en una reunión virtual para manifestar su rechazo a la Reforma de Modernización Laboral. Este encuentro surge en medio de preocupaciones sobre los derechos laborales y el impacto que la reforma podría tener en el diálogo salarial en las provincias.

Quintela subrayó la necesidad de un plan de lucha conjunto y de un contacto más frecuente entre los mandatarios para establecer estrategias en contra de la reforma. El gobernador ha intensificado sus acciones en las últimas semanas, buscando detener la aprobación de una legislación que el Gobierno Nacional considera viable en el Senado.

Durante la reunión, se convocó a los senadores Fernando Rejal y Florencia López de La Rioja, quienes confirmaron su voto en contra de la reforma. También se reunió a la CGT y a otras organizaciones sindicales, quienes expresaron su preocupación por la situación de los trabajadores y solicitaron el rechazo del proyecto.

Quintela resaltó que la discusión sobre la modernización laboral debe incluir a todas las partes interesadas y anunció que se pedirá a la CGT Nacional un plan de acción. En respuesta, la CGT planea una movilización ante el Congreso el próximo miércoles, coincidiendo con el inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de ley.