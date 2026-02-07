Paro general indefinido en La Rioja: trabajadores se movilizan contra reformas laborales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su preocupación por un posible conflicto sindical tras una reunión con la CGT y otros mandatarios peronistas. Durante el encuentro, se abordó la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, la cual Quintela calificó como “absolutamente inconstitucional”, ya que considera que infringe derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Quintela propuso un plan de lucha que incluiría un paro general, que podría ser de 24, 48, 72 o 96 horas, y eventualmente de forma indefinida. Este planteamiento se produce en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y los gobernadores del peronismo, quienes han manifestado su rechazo a la reforma laboral. El gobernador subrayó que la oposición a esta reforma no es solo política, sino que también tiene fundamentos jurídicos sólidos.

En la reunión, que reunió a seis mandatarios provinciales, se enfatizó la necesidad de fortalecer la respuesta sindical ante lo que se percibe como un avance del oficialismo sobre los derechos laborales. Quintela mostró su expectativa de que la CGT tome una decisión sobre el plan de lucha en su próxima reunión, programada para este viernes en la sede de Azopardo, donde se analizarán diferentes alternativas, incluyendo la posibilidad de un paro nacional.

Además, el gobernador destacó el rol histórico del peronismo en la defensa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía. Este movimiento de resistencia es apoyado por el sector más combativo del sindicalismo, liderado por Pablo Moyano, que está promoviendo la huelga, aunque otros sectores de la CGT optan por el diálogo con gobernadores y senadores para buscar cambios en el proyecto.