Emergencia ígnea de Milei: provincias en alerta por falta de recursos efectivos

La reciente declaración de Emergencia Ígnea por parte del Gobierno nacional ha suscitado críticas entre sectores de la oposición, quienes afirman que no se asignarán fondos adicionales a las provincias afectadas por los incendios en la región patagónica. Según estos representantes, la medida podría estar destinada a conseguir apoyos legislativos para otros proyectos del Ejecutivo.
El decreto, formalizado a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), amplía la declaración de emergencia y la condición de “zona de desastre” en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Su objetivo es facilitar la logística y la asistencia inmediata para abordar los incendios que han devastado áreas de bosques nativos y amenazan a comunidades locales.
La oposición parlamentaria, incluyendo a diputados de Unión por la Patria, ha manifestado que el decreto no incluye financiamiento concreto para la recuperación de bosques ni para el apoyo a sectores productivos. El diputado José Glinski criticó la falta de respuestas concretas y advirtió que la emergencia se usa como un instrumento de negociación política, sugiriendo que los recursos y la asistencia deberían tener prioridad sobre el intercambio político.
Además, se han presentado solicitudes para que el Gobierno proporcione detalles sobre la asignación de recursos, los criterios utilizados y la financiación, en medio de la incertidumbre sobre el impacto presupuestario de la medida y sus efectos en las regiones más afectadas por los incendios.