Miércoles, 8 de Abril 2026
Estudiantes de la UBA protagonizan agresión a dos jóvenes en un violento incidente
Política

Estudiantes de la UBA protagonizan agresión a dos jóvenes en un violento incidente

Un grupo de estudiantes interrumpió una clase en la UBA, exigiendo la salida de los legisladores Gino Visconti y Juan Cruz Godoy. La tensión creció con gritos y amenazas, obligando a los diputados a abandonar el aula. La situación resalta el conflicto sobre la libertad de expresión en universidades.

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La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires fue escenario de un violento episodio este domingo, cuando un grupo de estudiantes interrumpió una clase sobre financiamiento universitario. Los diputados de La Libertad Avanza, Gino Visconti y Juan Cruz Godoy, quienes habían sido invitados por el profesor Darío Luna, se vieron forzados a abandonar el aula ante la hostilidad de militantes del Frente de Izquierda.

Durante la interrupción, los manifestantes, en su mayoría del MST y del Partido Obrero, gritaron consignas y amenazaron a los legisladores, acusándolos de ser "enemigos de la universidad pública". A pesar de los intentos de algunos militantes de La Libertad Avanza por calmar la situación, el ambiente se tornó insostenible, lo que llevó a la retirada de Visconti y Godoy.

Visconti relató a Agencia Noticias Argentinas que el grupo interrumpió de manera abrupta, provocando disturbios y mostrando una actitud agresiva. Expresó su descontento por el suceso, defendiendo su derecho a participar en la universidad y cuestionando la falta de diálogo que impidió un debate constructivo.

Etiquetas: argentina política universidad pública conflicto estudiantil gino visconti juan cruz godoy
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