Milei se prepara para la reunión clave con Nahuel Gallo en la Casa Rosada

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El gendarme argentino Nahuel Gallo será recibido por el presidente Javier Milei este miércoles en la Casa Rosada. La reunión está programada para las 16.30 y se espera la presencia de otros funcionarios, según informaron fuentes oficiales.

Este encuentro se produce tras la liberación de Gallo, quien estuvo secuestrado en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro durante 448 días. Su liberación ocurrió el 1° de marzo gracias a las gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A su regreso, Gallo fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno en el Aeropuerto de Ezeiza.

Previo a esta reunión, Gallo se reunió con Patricia Bullrich, líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, y su esposa, quien lo invitó a una obra de teatro. En su provincia natal, Catamarca, Gallo hizo un llamado a no olvidar a los presos políticos en Venezuela, incluyendo al argentino Germán Giuliani.