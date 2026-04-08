Miércoles, 8 de Abril 2026
Milei se prepara para la reunión clave con Nahuel Gallo en la Casa Rosada
Política

Milei se prepara para la reunión clave con Nahuel Gallo en la Casa Rosada

Javier Milei se reunirá hoy a las 16.30 con Nahuel Gallo, gendarme argentino liberado tras 448 días en Venezuela. Este encuentro destaca la importancia de su reintegración familiar.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gendarme argentino Nahuel Gallo será recibido por el presidente Javier Milei este miércoles en la Casa Rosada. La reunión está programada para las 16.30 y se espera la presencia de otros funcionarios, según informaron fuentes oficiales.

Este encuentro se produce tras la liberación de Gallo, quien estuvo secuestrado en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro durante 448 días. Su liberación ocurrió el 1° de marzo gracias a las gestiones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A su regreso, Gallo fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno en el Aeropuerto de Ezeiza.

Previo a esta reunión, Gallo se reunió con Patricia Bullrich, líder de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, y su esposa, quien lo invitó a una obra de teatro. En su provincia natal, Catamarca, Gallo hizo un llamado a no olvidar a los presos políticos en Venezuela, incluyendo al argentino Germán Giuliani.

Etiquetas: argentina javier milei nahuel gallo política gendarmería venezuela
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2878 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de la UBA protagonizan agresión a dos jóvenes en un violento incidente

Paro docente de 24 horas en la UNdeC afecta a estudiantes y clases este miércoles

Protestas en La Rioja exigen soluciones tras el despido de 11 mil trabajadores
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar