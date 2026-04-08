Paro docente de 24 horas en la UNdeC afecta a estudiantes y clases este miércoles

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Los gremios universitarios de Chilecito han decidido realizar un paro total de actividades por 24 horas el próximo 8 de abril, afectando la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). Esta medida surge ante la falta de respuestas del Gobierno provincial en las negociaciones laborales.

Los sindicatos ADIUNdeC, ATUNdeC, ADUC Conadu y CONADU Histórica expresaron su descontento tras un fallo judicial favorable y la ausencia de avances en sus reclamos. A través de un comunicado, afirmaron que continuarán con su plan de lucha hasta conseguir respuestas satisfactorias del Gobierno.

La jornada de protesta, en la que no habrá asistencia a los lugares de trabajo, busca visibilizar la situación de docentes y nodocentes, quienes sienten la necesidad de un diálogo efectivo con las autoridades. La comunidad educativa se encuentra en un estado de incertidumbre, preocupada por el impacto que tendrá esta medida en su actividad académica y laboral.

Con esta acción, se espera que otros sectores se sumen a la lucha por mejores condiciones laborales y salariales, marcando un momento crítico para la UNdeC y para la educación en la región.