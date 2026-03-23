Inicia la segunda semana del juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Argentina

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El juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan, que se desarrolla en el Tribunal Federal de Santa Cruz, entra en su segunda semana este lunes. La querella, compuesta por 34 familias de los 44 tripulantes, considera esta fase como crucial para esclarecer las responsabilidades penales en el caso.

Valeria Carreras, abogada de la querella, manifestó que las expectativas son “altísimas” a diferencia de la primera semana, donde se escucharon relatos de imputados que podrían mentir. En esta nueva etapa, se prevé la declaración de 20 testigos, entre ellos técnicos y excomandantes del submarino, quienes deberán brindar información precisa sobre las condiciones del ARA San Juan.

Carreras enfatizó la importancia de exigir “respuestas concretas” y la necesidad de que todos los testigos digan la verdad, recordando que tienen una obligación legal. La abogada también cuestionó la presencia del Capitán de Fragata, Daniel Lorenzo, en el juicio, sugiriendo que su papel podría estar relacionado con la defensa de uno de los imputados.