Miércoles, 6 de Mayo 2026
Bordagaray y Massa se comprometen a abordar la crisis universitaria en marcha federal
Política

Bordagaray y Massa se comprometen a abordar la crisis universitaria en marcha federal

El diputado Ismael Bordagaray se reunió con Sergio Massa para discutir la crisis del sistema universitario y la falta de financiamiento, resaltando la urgencia de visibilizar la problemática antes de elecciones.

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El diputado provincial Ismael Bordagaray se reunió con Sergio Massa y otros referentes del Frente Renovador para analizar la crisis en las instituciones de educación superior. Durante el encuentro, se ratificó el apoyo a la marcha federal programada para el 12 de mayo, destacando la urgencia de la situación actual.

Bordagaray enfatizó en declaraciones a MEDIOS RIOJA que el problema central es legal, acusando al Presidente de la Nación de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario. También se discutió la falta de envío de fondos que afecta el funcionamiento de las universidades en todo el país y se planteó la necesidad de visibilizar esta problemática antes de abordar otras cuestiones políticas.

En el marco de la reunión, el legislador y el rector de la Universidad Nacional de Chilecito, César Salcedo, intercambiaron opiniones sobre la situación universitaria y las perspectivas políticas hacia 2027. Bordagaray subrayó la importancia de consolidar un frente de defensa institucional que asegure los recursos necesarios para estudiantes y docentes.

Además, se discutió el papel del Frente Renovador en el panorama electoral, donde Bordagaray destacó la figura de Massa como un candidato fuerte dentro del peronismo, con experiencia y un sólido armado territorial.

Etiquetas: la rioja educación superior frente renovador crisis institucional política nacional elecciones 2027
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