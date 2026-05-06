Candidaturas del PJ en La Rioja en suspenso por la crisis económica actual

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En un contexto de tensión financiera y política, el Secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, abordó el futuro inmediato del Partido Justicialista (PJ) en La Rioja. Destacó la necesidad de una madurez política que evite gastos innecesarios, enfatizando que no están en condiciones de realizar un proceso interno que implique costos adicionales.

Herrera subrayó la importancia de mantener el debate interno dentro del partido y aseguró que no hay discrepancias sobre el liderazgo de Ricardo Quintela como conductor natural. Pidió a los dirigentes prudencia y un enfoque en la gestión pública, recordando que la situación actual de la provincia requiere atención prioritaria a las medidas de alivio económico.

El funcionario también propuso que el camino hacia la normalización del PJ debe incluir diálogo con los afiliados y la búsqueda de una lista de unidad. Resaltó que la atención debe centrarse en la crisis económica y no en las ambiciones personales, cerrando la puerta a lanzamientos oficiales por el momento. La meta es alinear al partido con las medidas que implementa el gobernador Quintela ante los recortes del Gobierno Nacional.