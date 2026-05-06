Miércoles, 6 de Mayo 2026
La jueza Flamini alerta sobre el impacto de las falsas denuncias en la justicia riojana
Política

La jueza Flamini alerta sobre el impacto de las falsas denuncias en la justicia riojana

La jueza Gisela Flamini alertó sobre el peligro de las "falsas denuncias" en el contexto de la violencia de género, advirtiendo que la lentitud judicial revictimiza a las víctimas. Su análisis destaca cómo ciertos proyectos legislativos podrían desincentivar las denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia.

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La jueza de Violencia de Género, Gisela Flamini, manifestó su preocupación por la lentitud del sistema judicial y los discursos que promueven las «falsas denuncias», lo que puede revictimizar a quienes denuncian abusos. En diálogo con MEDIOS RIOJA, calificó de «retroceso» los proyectos legislativos que buscan sancionar a quienes realizan estas denuncias. Flamini destacó que un sistema judicial efectivo es fundamental para proteger a las víctimas.

La magistrada hizo hincapié en que los tiempos procesales inadecuados generan vacíos que pueden ser ocupados por el escrache social, complicando aún más la situación de las denunciantes. Comentó sobre un fallo reciente que condenó a una mujer a pagar una suma millonaria por escrachar a su expareja, señalando que el momento en que se dictó la sentencia coincide con intentos de reforma del Código Penal, lo cual podría favorecer a sectores antifeministas.

Flamini cuestionó la apropiación del término «falsa denuncia» por parte de acusados que intentan deslegitimar las pruebas en su contra. Consideró que esto representa un peligro para las víctimas y que los proyectos legislativos actuales buscan amedrentarlas, obstaculizando el acceso a una justicia con perspectiva de género. La jueza concluyó que estos movimientos desvían la atención de la necesidad urgente de un sistema judicial más ágil y efectivo.

Etiquetas: la rioja gisela flamini violencia de género justicia legislación derechos de las víctimas
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