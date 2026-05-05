Miércoles, 6 de Mayo 2026
Impulso al futuro: el Programa Empleo Joven beneficiará a 1.000 jóvenes en La Rioja
Política

Impulso al futuro: el Programa Empleo Joven beneficiará a 1.000 jóvenes en La Rioja

El Programa Empleo Joven 2026 se lanzó con el objetivo de insertar laboralmente a jóvenes de 18 a 24 años en La Rioja, ofreciendo capacitaciones y un incentivo económico por seis meses.

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El Programa Empleo Joven 2026 fue lanzado por el gobernador Ricardo Quintela, acompañado por la vicegobernadora Teresita Madera y el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo. Esta iniciativa busca mejorar la inserción laboral de jóvenes de entre 18 y 24 años en La Rioja, facilitando su acceso a primer empleo en diversos sectores.

El programa, vigente desde 2020, se presenta como una política pública con enfoque federal. Durante el evento, se resaltó la necesidad de generar oportunidades laborales en un contexto económico desafiante. Los jóvenes podrán participar en capacitaciones y recibir un incentivo económico durante seis meses, lo que contribuirá a la recuperación de sectores productivos.

Además, se firmó un acta de colaboración entre la Secretaría de Políticas de Empleo y el Centro Comercial e Industrial de La Rioja, lo que permitirá a los participantes acceder a cursos gratuitos en áreas como comercio electrónico e inteligencia artificial. Quintela destacó la importancia de este acuerdo público-privado en tiempos difíciles, enfatizando la necesidad de ofrecer alternativas laborales a las familias.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela programa empleo joven políticas públicas juventud formación profesional
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