Inés Brizuela y Doria impulsa juicio político: tensión en la justicia riojana

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La ex intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria, formalizará este martes un pedido de juicio político contra el Fiscal General de la Provincia, Dr. Javier Vallejos, ante la Legislatura Provincial. Esta denuncia se basa en alegaciones de «detenciones ilegales» y violaciones a derechos fundamentales, que Brizuela y Doria califica como hechos «graves y comprobados».

Según la presentación, se han detectado irregularidades en el accionar del fiscal, destacando detenciones sin orden judicial y vulneraciones a garantías constitucionales. La denunciante argumenta que estos abusos no son episodios aislados, sino que reflejan una falta de apego a la legalidad por parte de quien debe garantizarla.

Brizuela y Doria también expresó su preocupación por la seguridad jurídica, afirmando que cuando el poder encargado de proteger a los ciudadanos permite abusos, las garantías dejan de existir. Su escrito solicita que la Cámara de Diputados investigue el desempeño de Vallejos y establezca responsabilidades.

Este pedido llega en un momento en que la población exige mayor transparencia y garantías en el accionar institucional, en un contexto donde la confianza en las instituciones es fundamental para el fortalecimiento de la democracia en la provincia.