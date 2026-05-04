Ariel Puy Soria se postula para 2027: ¿cambio en el escenario político riojano?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, confirmó su intención de postularse en las elecciones ejecutivas de 2027, en medio de un contexto político incierto. Puy Soria subrayó la importancia de la unidad dentro del Partido Justicialista bajo el liderazgo de Ricardo Quintela ante la crisis nacional actual.

El ministro, quien posee un peso significativo en el gabinete provincial, enfatizó que su proyección política se basa en la defensa de un modelo de gestión alternativa a las políticas del Gobierno Nacional. Proponiendo la creación de una "mesa de concertación" para reorganizar el PJ, se mostró cauteloso sobre la viabilidad de elecciones internas, sugiriendo que la situación económica actual requiere un enfoque más racional.

Puy Soria destacó el rol fundamental de Quintela en la reconstrucción del peronismo como opción federal frente a la figura de Javier Milei. Al mencionar los logros del Gobierno Provincial, resaltó la entrega de más de 6 mil viviendas y el pleno empleo en el sector de la construcción con 9 mil trabajadores involucrados.