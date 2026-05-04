Martes, 5 de Mayo 2026
Ariel Puy Soria se postula para 2027: ¿cambio en el escenario político riojano?
Política

Ariel Puy Soria se postula para 2027: ¿cambio en el escenario político riojano?

Ariel Puy Soria, actual ministro de Vivienda, confirmó su candidatura para las elecciones de 2027, priorizando la unidad del PJ bajo el liderazgo de Ricardo Quintela. Además, destacó logros como la entrega de más de 6 mil viviendas y el empleo de 9 mil personas en construcción.

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El ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, confirmó su intención de postularse en las elecciones ejecutivas de 2027, en medio de un contexto político incierto. Puy Soria subrayó la importancia de la unidad dentro del Partido Justicialista bajo el liderazgo de Ricardo Quintela ante la crisis nacional actual.

El ministro, quien posee un peso significativo en el gabinete provincial, enfatizó que su proyección política se basa en la defensa de un modelo de gestión alternativa a las políticas del Gobierno Nacional. Proponiendo la creación de una "mesa de concertación" para reorganizar el PJ, se mostró cauteloso sobre la viabilidad de elecciones internas, sugiriendo que la situación económica actual requiere un enfoque más racional.

Puy Soria destacó el rol fundamental de Quintela en la reconstrucción del peronismo como opción federal frente a la figura de Javier Milei. Al mencionar los logros del Gobierno Provincial, resaltó la entrega de más de 6 mil viviendas y el pleno empleo en el sector de la construcción con 9 mil trabajadores involucrados.

Etiquetas: la rioja ariel puy soria elecciones 2027 política provincial gobierno provincial ricardo quintela
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