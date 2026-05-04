Lunes, 4 de Mayo 2026
Quintela dialoga con empleados estatales antes de la celebración del Día del Trabajador
Política

Quintela dialoga con empleados estatales antes de la celebración del Día del Trabajador

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunió con el personal de la Casa de Gobierno para reconocer su labor en la administración pública, destacando la importancia del empleo en la actualidad. Su mensaje de gratitud resalta el valor del trabajo en el contexto del Día del Trabajador.

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el personal de la Casa de Gobierno en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Durante el encuentro, destacó la importancia del trabajo en la administración pública provincial y agradeció a quienes lo acompañan en la gestión.

Quintela utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el recibimiento y el ambiente de camaradería. Resaltó el rol fundamental de los agentes estatales en el funcionamiento del Estado, afirmando que fue un encuentro significativo para compartir y reconocer el esfuerzo diario de los trabajadores.

El mandatario también envió un mensaje de salutación a toda la fuerza laboral provincial, subrayando el valor del compromiso y la dedicación en el ámbito laboral. “Este día es una oportunidad para poner en valor el esfuerzo, el compromiso y el trabajo cotidiano. Espero que mañana tengan un gran día”, concluyó en su publicación.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela día del trabajador administración pública gobierno provincial empleo
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