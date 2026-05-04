Quintela dialoga con empleados estatales antes de la celebración del Día del Trabajador

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el personal de la Casa de Gobierno en el marco de las celebraciones por el Día del Trabajador y la Trabajadora. Durante el encuentro, destacó la importancia del trabajo en la administración pública provincial y agradeció a quienes lo acompañan en la gestión.

Quintela utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud por el recibimiento y el ambiente de camaradería. Resaltó el rol fundamental de los agentes estatales en el funcionamiento del Estado, afirmando que fue un encuentro significativo para compartir y reconocer el esfuerzo diario de los trabajadores.

El mandatario también envió un mensaje de salutación a toda la fuerza laboral provincial, subrayando el valor del compromiso y la dedicación en el ámbito laboral. “Este día es una oportunidad para poner en valor el esfuerzo, el compromiso y el trabajo cotidiano. Espero que mañana tengan un gran día”, concluyó en su publicación.