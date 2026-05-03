Domingo, 3 de Mayo 2026
Adorni regresa como vocero en el gobierno de Milei: ¿qué cambios se esperan?
Política

Adorni regresa como vocero en el gobierno de Milei: ¿qué cambios se esperan?

El Gobierno Nacional levanta restricciones a la prensa, permitiendo conferencias semanales. Manuel Adorni, tras intensas horas ante el Congreso, reafirma su cargo y defiende su gestión. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio en la comunicación oficial?

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El Gobierno Nacional ha decidido levantar la restricción a la prensa acreditada, impuesta recientemente. Esta medida busca reintegrar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ha estado bajo la lupa pública debido a críticas y una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Luego de un periodo de silencio, se prevé que Adorni recupere visibilidad en la administración de Javier Milei, quien ha mantenido una presencia activa en la política. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció el retorno de las conferencias de prensa que comenzarán a principios de la semana.

Una fuente del oficialismo expresó optimismo respecto a que Adorni saldrá fortalecido una vez que se esclarezca su situación judicial. Mientras tanto, el exvocero reafirmó su decisión de no renunciar a su cargo y defendió sus viajes familiares, argumentando que la causa en su contra carece de fundamento.

Etiquetas: argentina gobierno nacional manuel adorni política comunicación pública congreso
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