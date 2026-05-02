Reunión decisiva sobre el Proyecto Vicuña genera expectativa en La Rioja

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El 11 de mayo, se llevará a cabo un encuentro entre representantes de la empresa minera Vicuña y sectores involucrados en la zona fronteriza de La Rioja. Este diálogo tiene como objetivo principal discutir el cumplimiento de normativas y el impacto ambiental que estas actividades generan en la región, afectando incluso áreas limítrofes con San Juan.

El presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez, destacó que este evento responde a los reclamos de la comunidad, motivados por el incumplimiento de informes por parte de la empresa minera. Se busca establecer un espacio formal de diálogo para garantizar que se cumplan las normativas ambientales, ya que el impacto de las operaciones mineras trasciende fronteras provinciales.

Durante la reunión, se abordarán temas como la recuperación de tareas vinculadas al mantenimiento de caminos y la relevancia de la mano de obra local, asegurando así la participación de trabajadores de la región. Además, se establecerán mecanismos para que la empresa cumpla con los requerimientos ambientales y técnicos exigidos por la provincia, con el fin de restablecer las acciones solicitadas por la población y promover un control estricto en el desarrollo de recursos naturales.