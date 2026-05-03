ADEPA celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y llama a proteger derechos fundamentales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha instado a reafirmar el reconocimiento y respeto hacia el ejercicio del periodismo. Este evento anual busca destacar la relevancia del periodismo libre como un pilar esencial en el sistema republicano.

La libertad de prensa es fundamental para el funcionamiento de democracias consolidadas, garantizando el acceso a información pública y la difusión de hechos de interés general. ADEPA señala que el papel de la prensa debe ser respaldado con acciones concretas y no solo palabras. Además, los poderes públicos tienen la responsabilidad de crear un ambiente propicio para el ejercicio periodístico, evitando descalificaciones y agresiones que deterioren el debate público.

La organización también resalta que el respeto por la diversidad de opiniones y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos por quienes ocupan cargos institucionales. En este contexto, ADEPA reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información como derechos fundamentales, convocando a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto y la pluralidad.