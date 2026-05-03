Internas del PJ en La Rioja: la militancia se prepara para el 25 de octubre

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El Partido Justicialista (PJ) de La Rioja ha convocado a elecciones internas para el 25 de octubre de 2026. La medida fue anunciada por el gobernador y presidente del PJ, Ricardo Quintela, a través de la Resolución N° 001/2026, fechada el 27 de abril, que establece la renovación de autoridades en todos los estamentos del partido.

Los actuales mandatos continuarán excepcionalmente hasta la fecha de los comicios, garantizando el funcionamiento institucional del partido. El proceso electoral se llevará a cabo con voto secreto y directo, permitiendo la participación de afiliados habilitados, de acuerdo con la Carta Orgánica y la legislación vigente.

Durante la jornada electoral, se elegirán delegados ante el Congreso Nacional, miembros del Congreso Provincial, la Mesa Directiva del Consejo Provincial y autoridades de los Consejos Departamentales. La representación en el Congreso Provincial se conformará según el peso territorial de cada departamento.

Las listas de candidatos deberán ser completas y respetar la paridad de género, con una antigüedad mínima de dos años como afiliados. El acto electoral se llevará a cabo de 08:00 a 18:00 horas, utilizando el padrón electoral proporcionado por la Justicia Federal.