Lunes, 4 de Mayo 2026
Adorni defiende la libertad de prensa ante cuestionamientos sobre su gestión
Política

Adorni defiende la libertad de prensa ante cuestionamientos sobre su gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió la censura a la prensa en la Casa Rosada, generando críticas en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios. La falta de claridad en la información podría afectar la confianza pública. Las organizaciones periodísticas exigen respuestas sobre las políticas informativas del nuevo gobierno.

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La tensión entre el gobierno del presidente Javier Milei y los medios de comunicación ha aumentado, especialmente tras las afirmaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien negó cualquier censura en la Casa Rosada. Esta situación surge luego de que varios periodistas estuvieran restringidos en su labor por más de una semana.

Las organizaciones de periodistas han manifestado su preocupación por el clima de censura, enfatizando que la libertad de prensa es esencial para la democracia. A pesar de las declaraciones de Adorni, testimonios de comunicadores sugieren que existen restricciones reales que complican el ejercicio del periodismo.

La falta de transparencia en la gestión de información por parte del Gobierno podría afectar la confianza pública, fundamental en el contexto actual. La administración tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con la libertad de expresión, pero la forma en que maneje las relaciones con la prensa en el futuro será crucial.

Las declaraciones de Adorni se producen en un clima marcado por la incertidumbre sobre el futuro del periodismo en La Rioja y en el país, lo que mantiene a la comunidad periodística atenta a los próximos pasos del gobierno.

Etiquetas: argentina gobierno nacional libertad de prensa censura política comunicación
TL;DR

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