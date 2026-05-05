Protesta de trabajadores de Vialidad Nacional en La Rioja por despidos masivos

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Empleados del 24° Distrito de Vialidad Nacional han comenzado medidas de fuerza debido a la preocupación por posibles despidos masivos. La protesta se desarrolla en la explanada del edificio de Vialidad Nacional en La Rioja y se replica en otras provincias. El sindicato de trabajadores, liderado por Esteban Carrizo, se encuentra en estado de asamblea permanente, manifestando su alarma ante la situación crítica del mantenimiento de la red vial.

Según Carrizo, el recorte presupuestario del Gobierno Nacional pone en riesgo el cuidado de 2.000 kilómetros de rutas en la provincia. El dirigente advirtió que es inviable que la provincia asuma la responsabilidad del mantenimiento, especialmente ante la confirmación de un plan de despidos. La falta de recursos ha llevado a una paralización de la operatividad del organismo, lo que ha intensificado el conflicto laboral que se extiende desde hace dos años.

Uno de los factores que genera mayor inquietud es el Decreto 253, que permite a las provincias gestionar las rutas nacionales. Carrizo considera que esta medida es una “trampa” financiera, ya que el gobierno provincial podría enfrentar dificultades para absorber costos de mantenimiento que actualmente desatiende el gobierno nacional. La situación ya es crítica en la Ruta 79, donde las reparaciones son inviables en este momento.