Miércoles, 6 de Mayo 2026
Martín Menem respalda a Manuel Adorni en medio de controversia mediática en la provincia
Política

Martín Menem respalda a Manuel Adorni en medio de controversia mediática en la provincia

Martín Menem defiende al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, asegurando que se aclarará judicialmente. Además, menciona que Axel Kicillof podría ser el candidato del peronismo en 2027.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su firme apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito. En una entrevista, Menem aseguró que las acusaciones son exageradas por los medios y que confían en que la justicia esclarecerá la situación. "No va a haber ningún inconveniente", afirmó.

Menem también criticó lo que considera una campaña mediática en contra del Gobierno. Destacó que las condenas antes de un juicio no son justas, y que espera que la justicia se manifieste al respecto. Esta defensa se produce tras revelaciones de un contratista sobre pagos significativos en efectivo relacionados con trabajos en la propiedad de Adorni.

En otro tema, Menem se refirió a las internas del peronismo, señalando a Axel Kicillof como un posible candidato para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027. Sugirió que su candidatura podría clarificar un debate sobre modelos de gobierno en el país. Además, mencionó la intención del oficialismo de tratar la reforma electoral en el Senado para suspender las PASO en 2027.

Etiquetas: argentina política gobierno nacional manuel adorni martín menem peronismo
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