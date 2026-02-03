Miércoles, 4 de Febrero 2026
La CGT de La Rioja impulsa un plan de lucha contra la reforma laboral nacional
La CGT de La Rioja impulsa un plan de lucha contra la reforma laboral nacional

La CGT de La Rioja pide a la conducción nacional un plan de lucha contra la reforma laboral del Gobierno, en medio de una crisis económica y pérdida de empleo. La movilización podría incluir paros generales y medidas de fuerza para proteger los derechos laborales.


La CGT de La Rioja formalizó un pedido a la conducción nacional para implementar un plan de lucha contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. Esta decisión se tomó tras una reunión con el gobernador Ricardo Quintela, donde se reafirmó el rechazo a la iniciativa oficial y se acordó la necesidad de unir esfuerzos en defensa de los derechos de los trabajadores.

El encuentro se dio en un contexto de crisis económica y social, caracterizado por la pérdida de empleo y el deterioro de las condiciones laborales en el país. Los líderes sindicales expresaron su intención de trasladar sus reclamos al ámbito nacional, solicitando a la CGT una estrategia unificada que contemple medidas de fuerza para proteger el empleo, la salud y la educación.

Quintela confirmó que la CGT planteará un plan de lucha escalonado, que podría incluir paros generales de diversas duraciones e incluso una medida de carácter indeterminado. El gobernador cuestionó la reforma, argumentando que no representa una modernización laboral y advirtió que su implementación perjudica a los trabajadores, atacando derechos que han sido conquistados tras años de lucha.

