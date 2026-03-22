Domingo, 22 de Marzo 2026
La Rioja recuerda el golpe militar: un llamado a la reflexión sobre derechos humanos
Política

La Rioja recuerda el golpe militar: un llamado a la reflexión sobre derechos humanos

El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, destacó el impacto del último golpe de Estado en Argentina y llamó a recordar el pasado para evitar violaciones de derechos en el presente. Su análisis conecta la historia con figuras locales y enfatiza la necesidad de un compromiso activo en la defensa de los derechos humanos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, reflexionó sobre el impacto de la dictadura en Argentina durante el 50° aniversario del último golpe de Estado. En una charla con MEDIOS RIOJA, destacó la violencia sistemática ejercida por el Estado contra los ciudadanos, señalando que se aplicó un plan de destrucción que afectó la estructura social y económica del país desde 1976.

Brizuela subrayó la importancia de recordar estos hechos, mencionando que la práctica de la desaparición tiene antecedentes en la región, como el caso de Chacho Peñaloza, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantener viva la memoria para evitar que la historia se repita.

El secretario también advirtió sobre la situación actual, tanto a nivel nacional como global, instando a levantar la voz del “Nunca Más” ante los retrocesos en derechos humanos. Concluyó su discurso enfatizando que el golpe de Estado representó un grave ataque a la dignidad humana y resaltó la necesidad de un compromiso activo de todos los sectores para proteger los derechos fundamentales.

Etiquetas: argentina derechos humanos golpe de estado delfor brizuela historia nacional violencia estatal
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2477 articles →

Artículos relacionados

Milei concluye su gira europea y regresa a Buenos Aires con nuevos desafíos políticos.

Quintela y Wado de Pedro destacan la importancia del Espacio de la Memoria en La Rioja

Wado De Pedro y Obispo Braida abordan temas de interés social en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar