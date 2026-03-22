La Rioja recuerda el golpe militar: un llamado a la reflexión sobre derechos humanos

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El secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, reflexionó sobre el impacto de la dictadura en Argentina durante el 50° aniversario del último golpe de Estado. En una charla con MEDIOS RIOJA, destacó la violencia sistemática ejercida por el Estado contra los ciudadanos, señalando que se aplicó un plan de destrucción que afectó la estructura social y económica del país desde 1976.

Brizuela subrayó la importancia de recordar estos hechos, mencionando que la práctica de la desaparición tiene antecedentes en la región, como el caso de Chacho Peñaloza, cuyo paradero sigue siendo un misterio. Hizo un llamado a la ciudadanía a mantener viva la memoria para evitar que la historia se repita.

El secretario también advirtió sobre la situación actual, tanto a nivel nacional como global, instando a levantar la voz del “Nunca Más” ante los retrocesos en derechos humanos. Concluyó su discurso enfatizando que el golpe de Estado representó un grave ataque a la dignidad humana y resaltó la necesidad de un compromiso activo de todos los sectores para proteger los derechos fundamentales.