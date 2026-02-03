Miércoles, 4 de Febrero 2026
La urgencia de la emergencia vial obliga al municipio a actuar rápidamente
La emergencia vial en la Capital requiere respuestas inmediatas según el Dr. Fabricio Bolognesi. Las autoridades priorizarán soluciones concretas sobre trámites burocráticos, asegurando supervisión posterior.

Redacción Equipo Editorial
La declaración de una emergencia vial ha llevado a las autoridades municipales a priorizar la solución de problemas específicos sobre los procesos administrativos convencionales. El Dr. Fabricio Bolognesi, Asesor General del Municipio de la Capital, destacó la necesidad de respuestas rápidas que no se ajustan a los tiempos habituales de la administración pública.

Este enfoque se basa en una doctrina jurídica que permite actuar de manera inmediata en situaciones críticas, aunque todas las medidas serán posteriormente supervisadas por el Concejo, la Legislatura y otros organismos. Bolognesi enfatizó que, más allá de los tecnicismos legales, el objetivo principal es brindar soluciones efectivas a los ciudadanos, quienes demandan respuestas efectivas y no solo explicaciones técnicas.

La gestión municipal está comprometida en utilizar todas las herramientas disponibles para abordar los desafíos actuales en la infraestructura vial, reflejando la urgencia de la situación.

Etiquetas: la rioja emergencia vial gestión municipal política local Fabricio Bolognesi resolución de problemas
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

