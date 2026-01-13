Ley en La Rioja garantiza la preservación de libros escolares históricos y prohíbe su venta.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja ha promulgado una nueva ley destinada a la protección de los libros escolares históricos. Esta iniciativa prohíbe la destrucción o venta de estos textos, asegurando así su conservación para las futuras generaciones.

La ley busca resguardar el patrimonio cultural y educativo, enfatizando la importancia de preservar los materiales que forman parte de la historia educativa provincial. Con esta medida, se garantiza que los libros que han sido parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en La Rioja permanezcan accesibles y en buen estado.

Además, se espera que la implementación de esta ley fomente un mayor interés por la historia y el valor de los libros escolares dentro de la comunidad. El Gobierno se comprometió a trabajar en conjunto con instituciones educativas para su difusión y cuidado.