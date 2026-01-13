Martes, 13 de Enero 2026
Ley en La Rioja garantiza la preservación de libros escolares históricos y prohíbe su venta.
Ley en La Rioja garantiza la preservación de libros escolares históricos y prohíbe su venta.

El Gobierno de La Rioja promulgó una nueva ley que protege los libros escolares históricos, prohibiendo su destrucción o venta, lo que asegura la conservación del patrimonio educativo.

El Gobierno de La Rioja ha promulgado una nueva ley destinada a la protección de los libros escolares históricos. Esta iniciativa prohíbe la destrucción o venta de estos textos, asegurando así su conservación para las futuras generaciones.

La ley busca resguardar el patrimonio cultural y educativo, enfatizando la importancia de preservar los materiales que forman parte de la historia educativa provincial. Con esta medida, se garantiza que los libros que han sido parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en La Rioja permanezcan accesibles y en buen estado.

Además, se espera que la implementación de esta ley fomente un mayor interés por la historia y el valor de los libros escolares dentro de la comunidad. El Gobierno se comprometió a trabajar en conjunto con instituciones educativas para su difusión y cuidado.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

