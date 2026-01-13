Licitaciones por $120 millones para mejorar el abastecimiento de agua en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno de La Rioja ha anunciado la apertura de licitaciones que suman casi $120 millones. Estos fondos están destinados para proyectos de abastecimiento de agua, así como para la compra de maquinaria vial y el almacenamiento de archivos.

Con esta iniciativa, se espera mejorar la infraestructura y los servicios esenciales en la provincia. Las licitaciones abarcan diferentes sectores que buscan optimizar el uso de recursos hídricos y fortalecer el mantenimiento de caminos.

Las autoridades provinciales invitan a las empresas interesadas a participar en este proceso, que representa un avance significativo en la gestión de recursos y servicios públicos en La Rioja.