Martes, 10 de Marzo 2026
Protestas en La Rioja exigen igualdad y derechos laborales en el Día de la Mujer
Protestas en La Rioja exigen igualdad y derechos laborales en el Día de la Mujer

Organizaciones feministas y sociales se movilizaron en todo el país por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, denunciando una brecha salarial de hasta el 29% entre hombres y mujeres. La jornada incluyó un paro para evidenciar la importancia de las mujeres en la economía.

Organizaciones feministas y sociales realizaron movilizaciones en todo el país con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, celebrado el 8 de marzo. Este lunes, la convocatoria, impulsada por el colectivo ‘Ni Una Menos’, buscó visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres y llevó a cabo un paro de actividades para evidenciar su rol en la economía y la sociedad.

La marcha principal inició en el Congreso Nacional y se dirigió hacia la Plaza de Mayo en Buenos Aires a partir de las 16.30. Otras provincias también participaron en la jornada, incluyendo manifestaciones en Tucumán, Entre Ríos y Mar del Plata.

Entre los reclamos principales se encuentran la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial y la precarización laboral. Según datos de la organización MuMaLá, en Argentina se reporta un femicidio cada 39 horas, lo que se traduce en un alarmante promedio de 0.6 muertes diarias. Además, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que los salarios de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, acentuándose en función de la informalidad laboral.

También se destacó la situación de la niñez, donde un informe de UNICEF revela que 7 de cada 10 padres no cumplen con la cuota alimentaria, dejando a las madres con la responsabilidad de la manutención y educación de los niños.

Etiquetas: argentina día internacional de la mujer ni una menos derechos de las mujeres violencia machista brecha salarial
