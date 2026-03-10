Martes, 10 de Marzo 2026
Quintela exige fondos para La Rioja en el inicio de sesiones legislativas
El gobernador Ricardo Quintela reclamó fondos para La Rioja durante la apertura de Sesiones Ordinarias, alertando sobre la caída del empleo en la construcción y el cierre de fábricas. La provincia sufre una deuda acumulada de más de mil millones de dólares por la eliminación de fondos. ¿Cómo afectará esto a los servicios esenciales?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Durante la apertura de las Sesiones Ordinarias, el gobernador Ricardo Quintela hizo un llamado a la atención del presidente Javier Milei, señalando que La Rioja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. En un contexto de crisis económica nacional, el mandatario enfatizó la importancia de cuidar a los ciudadanos de la provincia, que se han visto afectados en diversas áreas, como la obra pública y el empleo.

Quintela destacó que gobernar implica tomar decisiones difíciles y no solo administrar, manteniendo políticas esenciales a pesar de la crisis. Sin embargo, planteó interrogantes sobre el rol de las provincias ante la reducción de recursos nacionales, que ha llevado a la paralización de la obra pública y el cierre de fábricas, impactando negativamente en las economías regionales.

El gobernador también mencionó que La Rioja ha sufrido la eliminación de fondos compensatorios, representando una deuda acumulada de más de mil millones de dólares. Este monto podría haberse utilizado en salarios, infraestructura y salud. Para ilustrar las diferencias en la distribución de recursos, comparó la coparticipación que recibe La Rioja con la de Catamarca, que recibe significativamente más.

