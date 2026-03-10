Quintela exige fondos para La Rioja en el inicio de sesiones legislativas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante la apertura de las Sesiones Ordinarias, el gobernador Ricardo Quintela hizo un llamado a la atención del presidente Javier Milei, señalando que La Rioja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. En un contexto de crisis económica nacional, el mandatario enfatizó la importancia de cuidar a los ciudadanos de la provincia, que se han visto afectados en diversas áreas, como la obra pública y el empleo.

Quintela destacó que gobernar implica tomar decisiones difíciles y no solo administrar, manteniendo políticas esenciales a pesar de la crisis. Sin embargo, planteó interrogantes sobre el rol de las provincias ante la reducción de recursos nacionales, que ha llevado a la paralización de la obra pública y el cierre de fábricas, impactando negativamente en las economías regionales.

El gobernador también mencionó que La Rioja ha sufrido la eliminación de fondos compensatorios, representando una deuda acumulada de más de mil millones de dólares. Este monto podría haberse utilizado en salarios, infraestructura y salud. Para ilustrar las diferencias en la distribución de recursos, comparó la coparticipación que recibe La Rioja con la de Catamarca, que recibe significativamente más.