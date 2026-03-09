Lunes, 9 de Marzo 2026
Villarruel celebra la Vendimia con vino de La Rioja, pero no aparece en la imagen oficial
Villarruel celebra la Vendimia con vino de La Rioja, pero no aparece en la imagen oficial

La cooperativa Raza, emblemática de Chilecito, se destacó en la Vendimia al recibir reconocimiento de la vicepresidenta, resaltando la relevancia de La Rioja en el vino argentino.

Durante la celebración de la Vendimia, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Cerruti, recibió una botella de vino de la cooperativa Raza, emblemática de La Rioja, en un encuentro con referentes del sector vitivinícola. A pesar de este gesto, la ausencia de Villarruel en la foto oficial del evento generó repercusiones en el ámbito político, resaltando la importancia de cada detalle protocolar en tales celebraciones.

La reunión con Mario González, un destacado dirigente del cooperativismo vitivinícola de Chilecito, permitió un diálogo sobre las economías regionales y la producción de vino. La cooperativa Raza, que agrupa a numerosos productores, ha emergido como un pilar en la producción cooperativa del país, destacándose en el panorama vitivinícola de La Rioja.

El evento no solo celebra la tradición vitivinícola, sino que también se convierte en un espacio para discutir las realidades económicas y políticas que enfrentan las provincias productoras. La participación de Villarruel en diversas actividades relacionadas con la agenda vitivinícola pone de manifiesto la intersección entre la cultura del vino y los desafíos políticos actuales en el país.

Etiquetas: la rioja vitivinicultura vendimia cooperativa raza política economía
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

