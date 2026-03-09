Lunes, 9 de Marzo 2026
Quintela detalla sus prioridades para el nuevo período legislativo en La Rioja
Política

Quintela detalla sus prioridades para el nuevo período legislativo en La Rioja

La Legislatura de La Rioja abrirá su 141° Período de Sesiones Ordinarias el 9 de marzo. El gobernador Ricardo Quintela expondrá un informe de gestión y delineará prioridades en un contexto crítico por el desfinanciamiento del Gobierno nacional. Las perspectivas sobre políticas públicas son altas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Legislatura de La Rioja llevará a cabo este lunes 9 de marzo la Sesión de Apertura del 141° Período de Sesiones Ordinarias, a las 19:30. Este evento marcará el inicio de la actividad legislativa del año, presidido por la vicegobernadora Teresita Madera y el gobernador Ricardo Quintela.

Durante la ceremonia, el gobernador presentará su mensaje ante la Asamblea Legislativa, donde se espera que repase las políticas públicas implementadas en el último año y los ejes de trabajo para los próximos meses. Además, se tomará juramento a los vicepresidentes de la Cámara y se designarán las Salas Acusadora y de Sentencia para procesos de juicio político, en un cronograma que comenzará con el izamiento de las banderas.

Este año, la apertura se retrasó del 1 de marzo al 9 de marzo, debido a la participación de Madera en la Prospectors & Developers Association of Canada Convention 2026 en Toronto. Quintela ha calificado la situación de la provincia como “crítica”, señalando que enfrenta un desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, lo que genera preocupación en el contexto actual.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial apertura de sesiones política ricardo quintela teresita madera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2151 articles →

Artículos relacionados

La CGT busca frenar la reforma laboral en la Justicia tras rechazo en el Congreso

Villarruel celebra la Vendimia con vino de La Rioja, pero no aparece en la imagen oficial

Marcha de mujeres en La Rioja: un clamor por derechos en el 8M
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar