Quintela detalla sus prioridades para el nuevo período legislativo en La Rioja

La Legislatura de La Rioja llevará a cabo este lunes 9 de marzo la Sesión de Apertura del 141° Período de Sesiones Ordinarias, a las 19:30. Este evento marcará el inicio de la actividad legislativa del año, presidido por la vicegobernadora Teresita Madera y el gobernador Ricardo Quintela.

Durante la ceremonia, el gobernador presentará su mensaje ante la Asamblea Legislativa, donde se espera que repase las políticas públicas implementadas en el último año y los ejes de trabajo para los próximos meses. Además, se tomará juramento a los vicepresidentes de la Cámara y se designarán las Salas Acusadora y de Sentencia para procesos de juicio político, en un cronograma que comenzará con el izamiento de las banderas.

Este año, la apertura se retrasó del 1 de marzo al 9 de marzo, debido a la participación de Madera en la Prospectors & Developers Association of Canada Convention 2026 en Toronto. Quintela ha calificado la situación de la provincia como “crítica”, señalando que enfrenta un desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional, lo que genera preocupación en el contexto actual.