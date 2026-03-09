Lunes, 9 de Marzo 2026
Marcha de mujeres en La Rioja: un clamor por derechos en el 8M
Política

Marcha de mujeres en La Rioja: un clamor por derechos en el 8M

Mujeres y disidencias marcharon en Plaza 25 de Mayo, denunciando femicidios y reivindicando derechos. La Secretaría de la Mujer y Diversidad planea actividades para marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se prepara una marcha nacional para el 8 de marzo.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las mujeres y disidencias se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo para visibilizar las injusticias y luchas en defensa de los derechos femeninos, en un contexto donde consideran que Argentina ha retrocedido en estas causas. A pesar de la lluvia, la marcha recorrió las calles del centro de la Capital, donde se denunciaron los femicidios y asesinatos por razones de género, reflejando una problemática que afecta tanto a la sociedad argentina como a la riojana.

La Secretaría de la Mujer y Diversidad, encabezada por Karen Navarro, anunció una serie de actividades para marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas actividades incluirán charlas, talleres culturales y capacitaciones en violencia de género. La marcha nacional por el 8M se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo a las 18 horas en la misma plaza.

Navarro también destacó los esfuerzos de la provincia en materia de políticas públicas, mencionando un protocolo actualizado sobre violencia de género y un decreto que regula la licencia por esta problemática. Además, se celebra el décimo aniversario del Hogar de Protección Integral, que brinda asistencia a mujeres en situaciones de violencia, incluyendo apoyo financiero y legal.

Etiquetas: argentina derechos de las mujeres femicidio marcha 8M violencia de género política pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2142 articles →

Artículos relacionados

Docentes de la UNLaR paralizan actividades una semana por reclamos salariales

Docentes de la UNLaR se movilizan: paro por reclamos salariales desde el 16 de marzo

Docentes de la UBA inician paro indefinido: ¿cómo afecta a los estudiantes?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar