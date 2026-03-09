Marcha de mujeres en La Rioja: un clamor por derechos en el 8M

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las mujeres y disidencias se manifestaron en la Plaza 25 de Mayo para visibilizar las injusticias y luchas en defensa de los derechos femeninos, en un contexto donde consideran que Argentina ha retrocedido en estas causas. A pesar de la lluvia, la marcha recorrió las calles del centro de la Capital, donde se denunciaron los femicidios y asesinatos por razones de género, reflejando una problemática que afecta tanto a la sociedad argentina como a la riojana.

La Secretaría de la Mujer y Diversidad, encabezada por Karen Navarro, anunció una serie de actividades para marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas actividades incluirán charlas, talleres culturales y capacitaciones en violencia de género. La marcha nacional por el 8M se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo a las 18 horas en la misma plaza.

Navarro también destacó los esfuerzos de la provincia en materia de políticas públicas, mencionando un protocolo actualizado sobre violencia de género y un decreto que regula la licencia por esta problemática. Además, se celebra el décimo aniversario del Hogar de Protección Integral, que brinda asistencia a mujeres en situaciones de violencia, incluyendo apoyo financiero y legal.